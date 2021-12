Les confinements ont poussé des milliers de Parisiens à fuir la capitale. Ils ont acheté des maisons avec jardin en banlieue ou plus loin dans les villes moyennes à la vie plus douce. Le télétravail permet des séjours plus longs dans les résidences secondaires et déplace surtout les lieux de courses de la proximité du bureau à celle de sa résidence.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-d...