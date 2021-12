Le Rwanda est doté depuis quelques années de sa propre Fashion Week. Si Kigali n'est pas encore Lagos, temple africain de la mode, ses créations séduisent de plus en plus une clientèle de locaux aisés, d'expatriés, de membres de la diaspora et d'hommes d'affaires de passage.Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/rwanda/l...