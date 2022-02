On ne le dira jamais assez, mais le carré a le vent en poupe depuis quelque temps. Alors qu'en période pré-confinement, la mode était aux longueurs XXL, depuis 2021 les coupes courtes et notamment l'intemporel carré, ont repris du galon. Décliné et ...Source : https://www.elle.fr/Beaute/Cheveux/Tendances/Le-ca...