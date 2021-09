Jusqu'au 26 septembre, une exposition aux Rencontres d'Arles retrace l'épopée du train de luxe. Voulue par la SNCF et Accor, cette structure de mécénat a vocation à préserver et faire connaître ces photos, affiches, plans, dessins, et artefacts, historiques.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/service...