Le premier bilan du plan de soutien à l'aéronautique, dressé par la Cour de comptes et le Sénat, s'avère globalement positif, même si la facture est plus élevée que prévu. Il a permis de préserver l'emploi et d'accélérer la modernisation du secteur et sa transition énergétique.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/air-def...