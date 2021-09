Le rebond des recettes fiscales va réduire un peu le déficit public

Pendant tout l'été, de l'emploi à la croissance, les signaux positifs se sont succédés pour l' économie française . La tendance ne semble pas différente pour la situation budgétaire. Ainsi le projet de loi de finances (PLF) pour 2022, que le gouvernement doit présenter le 22 septembre en Conseil des ministres, s'annonce sous des auspices bien plus favorables que ce qui était envisagé début juillet grâce à des recettes fiscales et sociales qui rentrent à foison dans les caisses . Au point que Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie, se sent désormais obligé de préciser qu'il ne compte « pas dépenser l'intégralité des fruits de la croissance, une partie allant à la baisse de la dette », histoire de ne pas installer un débat sur une cagnotte fiscale.