Nommée influenceuse la plus puissante du monde en 2021 par le magazine Forbes, Lena Mahfouf, plus connue sous le nom de Lena Situations, a changé le visage du divertissement sur Internet avec ses vidéos instructives, ludiques et fun. En s'affichant a...Source : https://www.elle.fr/Mode/La-mode-des-stars/Lena-Si...