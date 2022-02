Atlantia, le groupe contrôlé par la famille italienne, réalise dans l'Hexagone un tiers de ses plus de 6 milliards d'euros de recettes annuelles. Il gère les aéroports de la Côte d'Azur, et est actionnaire des concessionnaires d'autoroutes Sanef et Sapn et de Getlink (ex-Eurotunnel). Atlantia prévoit d'investir en France 2,2 milliards d'euros.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourism...