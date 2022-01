La France est la première à lever le voile sur une nouvelle organisation après l'éviction du PDG du groupe Emmanuel Faber il y a un an. Plus simple, plus transversale et centrée sur le développement des marques, elle réunit les trois métiers de Danone. Elle est confiée à François Eyraud, jusqu'alors en charge des seuls produits frais.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-d...