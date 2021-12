Macron dans le Cher et l'Allier : le président à la reconquête de la France des gilets jaunes

Le programme détaillé du président affiche son souhait de se reconnecter avec la population. Mardi, il est attendu en milieu de matinée à Vierzon pour "échanger avec des habitants", avant de se rendre à Bourges. Dans les quartiers Nord de cette ville de 66 000 habitants, Emmanuel Macron rencontrera des auxiliaires de vie sociale et visitera un atelier textile de réinsertion. Après cet épisode placé sous le signe de la proximité, le président assistera au dernier conseil municipal de l'année à Chateaumeillant, une petite ville d'un peu plus de 2 000 habitants dans le sud du Berry, avant de dîner avec les élus de cette commune qui bénéficie du programme "petites villes de demain". "Après un séjour à l'étranger comme président de la République, on comprend qu'Emmanuel Macron est pressé par les événements. Avec l'arrivée du candidat Eric Zemmour, la campagne a commencé beaucoup plus tôt", constate Stéphane Rozès.