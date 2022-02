C’est un sauvetage hors normes qui a lieu au Maroc. Un petit garçon, Ryan, est tombé par accident mardi 1er février, dans un puits de plus de 30 mètres de profondeur. C'est la course contre la montre pour les secouristes engagés jour et nuit.Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/maroc/ma...