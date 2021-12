Le secteur du ski et du tourisme en montagne espère revenir à meilleure fortune avec la saison qui s'ouvre, après presque deux années de marasme. Dans « La Story », le podcast d'actualité des « Echos », Pierrick Fay et ses invités font le point sur ces nouveaux sports d'hiver sous la double pression pandémique et climatique.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourism...