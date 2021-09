Montchalin à Hidalgo : « On ne convaincra pas les profs avec du clientélisme ! »

La ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Amélie de Montchalin, défend le bilan d’Emmanuel Macron en matière de rémunération des fonctionnaires. Et attaque la droite, accusée de vouloir mettre fin au statut de la fonction publique ainsi que la promesse d’Anne Hidalgo de doubler le salaire des enseignants d’ici à la fin du prochain mandat, jugée irréaliste. Entretien.Le Point : Comment jugez-vous les premières propositions des candidats à la présidentielle sur la fonction publique ?Amélie de Montchalin : Ils veulent faire croire aux Français que nous n’aurions rien fait. À gauche comme à droite, je ne suis pas surprise : j’entends les mêmes refrains à chaque présidentielle. La gauche considère encore les agents publics comme une clientèle électorale, à qui on peut faire des promesses irresponsables, impossibles à tenir. La droite, elle, nous offre un festival d’incohérences, entre injustice et conservatisme. D’un côté, LR ressort sa vieille idée de mettre fin au statut des fonctionnaires, et propose le recrutement par contrat uniquement. Mais leur programme prévoit en même temps le maintien des corps des hauts fonctionnaires que nous avons supprimés ! C’est une idée singulière de la justice. À leurs yeux, il y aurait les « petits fonctionnaires » dont on pourrait supprimer le statut et « les grands fonctionnaires » dont il faudrait conserver tout le système sans le réformer ? J’ajoute que, quand la droite était au pouvoir, elle a vidé les préfectures et les sous-préfectures de leurs fonctionnaires, ce qui a désarmé l’État sur le terrain, avant que nous n'inversions la tendance.