Nouvelle vague de Covid-19: le gouvernement mise sur le rappel vaccinal et le télétravail

«La situation n'est pas la même qu'il y a un an, les Français se sont massivement vaccinés. Sans la vaccination nos hôpitaux seraient déjà à des niveaux de saturation comme lors de la première vague » -- Jean CASTEX#VaccinezVous #COVID19D’avis d’experts, les pics épidémiques dans cette pandémie ont toujours lieu quinze jours après la mise en place de mesures efficaces. Celles annoncées par le premier ministre lundi soir à l’issue du Conseil de défense sanitaire suffiront-elles à endiguer la nouvelle envolée des cas de Covid-19? Jean Castex a prôné la «vigilance» sans «céder à l’affolement». Peu de changement à l’école donc, alors que le taux d’incidence explose chez les 6-10 ans, qui ne sont pas vaccinés et plus souvent testés (plus de 900 cas pour 100.000 habitants).Le gouvernement n’a pas retenu l’option de vacances anticipées comme cela a été décidé en Belgique, mais plutôt un passage en niveau 3 du protocole sanitaire pour les écoles primaires. Il implique le port du masque en extérieur, la limitation du brassage à la cantine et des activités physiques en intérieur réduites. Rien n’a en revanche été annoncé sur l’aération des classes, alors que l’installation généralisée de capteurs de CO permettrait d’observer si la ventilation est suffisante pour limiter la transmission de la maladie…Quant à la vaccination des enfants de 5 à 11 ans, le gouvernement envisage de l’ouvrir à tous «sur la base du volontariat, si possible d’ici à la fin de l’année» a déclaré Jean Castex. Il attend encore les avis de la Haute Autorité de santé et du Comité consultatif national d’éthique (CCNE).Plus largement, l’exécutif appelle chacun à la responsabilité «dans la sphère privée» mais veut surtout mettre l’accent sur le télétravail, «la cible étant deux à trois jours par semaine». Si le protocole reste inchangé pour les bars et les restaurants, les contrôles du passe sanitaire seront renforcés et les discothèques fermées un mois à compter de vendredi.