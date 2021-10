A la suite d'une plainte de plusieurs syndicats de Suez, le parquet national financier enquête depuis mi-juin sur l'OPA de Veolia sur Suez. Il suspecte notamment le secrétaire général de l'Elysée et des responsables de Veolia et d'Engie de « trafic d'influence » dans le cadre de la fusion en cours entre les deux fleurons de l'eau et des déchets.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie...