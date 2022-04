La France est l'un des pays où la consommation de chocolat est la plus élevée au monde, à plus de 300.000 tonnes en moyenne, soit 7,3 kilos par personne. Et comme chaque année, elle s'envole à Pâques. Une aubaine pour les nombreuses PME qui alimentent la filière.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-d...