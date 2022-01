Pour le président du premier syndicat de pharmaciens, la mobilisation réussie des pharmaciens face à l'épidémie a été rendue possible par une transformation du métier entreprise dix ans plus tôt. Il espère que la convention pharmaceutique en cours de négociation marquera le tournant de la prévention - plus de santé, moins de commerce.Source : https://www.lesechos.fr/economie-france/social/070...