L'économie française a créé 106.700 emplois salariés dans le privé au quatrième trimestre, selon l'Insee. Fin décembre, elle en comptait 650.000 de plus en un an, et 300.000 en deux ans malgré la crise sanitaire. Le pic de croissance et le boom de l'intérim et de l'apprentissage expliquent ces bons résultats.Source : https://www.lesechos.fr/economie-france/social/070...