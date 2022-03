Président de la République et candidat à sa réélection, Emmanuel Macron a fait valoir la nécessité pour l'Etat « de prendre le contrôle » des activités les plus « régaliennes » d'EDF. Les pouvoirs publics veulent ouvrir des négociations avec Bruxelles sur le financement et le mode de régulation des nouveaux réacteurs EPR.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie...