En dépit de la crise sanitaire, la France affiche toujours plus de créations d'entreprises et même un nouveau record en la matière. Après des années 2019 et 2020 déjà records, 2021 a vu la création près de 996.000 sociétés, selon l'Insee. Soit une hausse de 17,4 % sur un an.Source : https://www.lesechos.fr/economie-france/conjonctur...