Si l’urticaire et l’eczéma se traduisent tous deux par des éruptions cutanées, les boutons ne sont pas les mêmes ! Comment savoir si l’on souffre d’urticaire ou d’eczéma et quelles en sont les causes ? Comment calmer une poussée d’urticaire ou d’eczéma ? Les réponses du médecin expert.

Source : https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladi...