LES DOSSIERS CHAUDS DU FUTUR GOUVERNEMENT Fragilisé par la crise de l'automobile et le retrait de Russie, Renault veut profiter de son projet de scission de ses activités électriques et thermiques pour rééquilibrer ses liens capitalistiques avec l'allié Nissan. Un sujet sensible pour l'Etat, qui détient 15 % du constructeur tricolore.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/automob...