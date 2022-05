Six généralistes sur dix travaillent dans une structure collective. Ils prennent en moyenne plus de vacances et ont des semaines plus courtes que les médecins exerçant en solo. Les signataires de l'accord conventionnel interprofessionnel expriment une plus grande satisfaction malgré des contraintes supplémentaires imposées par l'Assurance-maladie.Source : https://www.lesechos.fr/economie-france/social/070...