Beaucoup d’idées reçues circulent autour de ces deux maladies psychiatriques. Pourtant, elles sont bien distinctes. La schizophrénie touche plus de 600 000 personnes en France. Plus rare, le trouble de la personnalité multiple, qu’on appelle aujourd’hui trouble dissociatif de l’identité, reste controversé et mal connu des psychiatres et psychologues, d’où des difficultés à le diagnostiquer.

