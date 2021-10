Tempête Aurore : l’alerte orange levée, mais une circulation de trains encore difficile et 250 000 foyers sans électricité

Le coup de vent qui a balayé le nord de la France depuis mercredi après-midi progressait vers l’est jeudi 21 octobre, perdant progressivement en intensité. Météo-France a levé en fin de matinée la vigilance orange au vent violent qui concernait encore douze départements.La tempête, baptisée « Aurore », se concentrait jeudi matin sur les Hauts-de-France, la région parisienne et l’est du pays. Quelque 250 000 foyers sont privés d’électricité dans le nord de la France, principalement en Normandie, a annoncé le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité Enedis dans un communiqué. Environ 3 000 techniciens ont été envoyés sur le terrain, et la force d’intervention rapide de la filiale d’EDF a été déployée.Transports perturbésUne « centaine d’incidents » ont par ailleurs été signalés sur les lignes ferroviaires, « avec des arbres, des branches et divers objets (un trampoline, des bâches, des tôles, etc.) qui se sont envolés et sont tombés sur les voies ou sur les caténaires », selon la SNCF.