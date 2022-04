Le quotient mode du mannequin français n'est plus à démontrer. Après avoir enchaîné les apparitions dans des looks toujours plus pointus lors de la Fashion Week de Paris en mars dernier, Tina Kunakey prend un peu de repos bien mérité. Celle qui vient...Source : https://www.elle.fr/Mode/La-mode-des-stars/Tina-Ku...