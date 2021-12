Le projet de gaz naturel liquéfié Arctic LNG 2 a obtenu près de 10 milliards d'euros de financements bancaires internationaux. La France n'a pas apporté de garantie-export, ce dont se félicitent les défenseurs de l'environnement, et les banques commerciales françaises ne sont pas non plus dans le tour de table.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie...