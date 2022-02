Qu’est-ce que la spermidine ou spermine ? Où la trouver (sperme, alimentation, etc.) ? On lui prête de nombreuses vertus pour la santé, mais qu’en est-il vraiment ? Faut-il avaler ou appliquer le sperme sur la peau pour profiter de ses bienfaits ? On vous répond franchement.

