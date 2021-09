Transdev va ravir à la SNCF la ligne régionale Marseille-Nice, une première en France

C'est le grand lancement de la concurrence sur le réseau ferroviaire régional français. Confirmant une indiscrétion du site spécialisé « Mobilettre », la région Paca a affirmé mardi soir son intention d'attribuer à compter de 2025 l'exploitation de la ligne régionale Marseille-Nice à Transdev , privant ainsi la SNCF de cette vitrine commerciale, sur cet axe de 160 kilomètres dont les origines remontent au milieu du XIXe siècle et à la compagnie privée PLM. « C'est l'offre de Transdev qui sera proposée au vote des élus du conseil régional », précise un communiqué, car formellement, la procédure ne sera close que par un vote de l'assemblée régionale, le 29 octobre. De même, une dernière « réunion de mise au point » reste à tenir.Cette décision marque le terme du premier appel d'offres déclenché par une région française , après un « dialogue compétitif » de plusieurs mois avec la SNCF, Transdev et un troisième larron plus discret, l'italien Thello (filiale de Trenitalia) qui avait compté Transdev parmi ses actionnaires à sa création. Actuellement présent dans 17 pays, Transdev est détenu par la Caisse des dépôts (66 %) et par le groupe diversifié allemand Rethmann (34 %). Récemment, il avait retiré son dossier pour l'exploitation de deux lignes Intercités de la SNCF, Nantes-Bordeaux et Nantes-Lyon , mises eux enchères par l'Etat, estimant les conditions défavorables.