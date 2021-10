Une jeune innovatrice indienne veut pousser son pays vers l'énergie solaire et "Classico organisé" : Jul veut réconcilier les héritiers d'IAM et ceux de NTM

La COP26 commence dans une semaine, alors "Le Quart d'Heure" bascule en semaine spéciale : on sera aux quatre coins du monde pour vous raconter les solutions face aux effets déjà visibles du dérèglement climatique. Aujourd'hui, on est en Inde avec Vinisha Umashankar qui, à 15 ans, veut en finir avec le charbon de bois. Et puis on vous parle de rap aussi : est-ce la fin de la rivalité entre Paris et Marseille ?Source : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-quart-...