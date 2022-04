Depuis plus de 50 ans en Bretagne, les algues vertes menacent l'environnement et la santé humaine. C’est l'élevage intensif qui est en cause. Avec l'association Wild Legal, des étudiants que Brut a suivis se sont rendus sur les plages bretonnes pour constater les dégâts...Source : https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metier...