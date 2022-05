Vers une Afrique intégrée et résiliente au changement climatique et une transition énergétique juste.

Aujourd’hui, l’Afrique reste l’une des régions du monde les plus vulnérables et les moins résilientes au changement climatique. Ce constat est manifeste aux quatre coins du continent. Dans la Corne de l’Afrique, des millions de personnes sont menacées par une sécheresse historique. Au Sahel, le changement climatique alimente l’insécurité en raison de la raréfaction des ressources. Et l’Afrique australe est frappée par des pluies et des inondations meurtrières. Il n’a jamais été aussi urgent d’agir.